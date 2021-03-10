66 مستوطنا يقتحمون باحات الأقصى

الوكيل الإخباري - اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الأربعاء، باحات المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة.

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وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، في بيان مقتضب، إن 66 مستوطنا بينهم المتطرف يهودا غليك، و4 عناصر من مخابرات الاحتلال الإسرائيلي، اقتحموا ساحات المسجد الأقصى وتجولوا فيها.



المصدر : وفا

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