الأربعاء 10-03-2021
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الأربعاء، 10-03-2021 04:32 م

4 عناصر من مخابرات الاحتلال

66 مستوطنا يقتحمون باحات الأقصى

منت
أرشيفية


الوكيل الإخباري - اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الأربعاء، باحات المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة.

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وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، في بيان مقتضب، إن 66 مستوطنا بينهم المتطرف يهودا غليك، و4 عناصر من مخابرات الاحتلال الإسرائيلي، اقتحموا ساحات المسجد الأقصى وتجولوا فيها.


المصدر : وفا 

 

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