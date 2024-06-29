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السبت، 29-06-2024 10:15 ص

%66 من الإسرائيليين يرون أن على نتنياهو مغادرة الحياة السياسية

نتنياهو


الوكيل الاخباري - أظهر استطلاع جديد للرأي نشرته القناة 21 أن 66% من الإسرائيليين يرون أن على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مغادرة الحياة السياسية وعدم الترشح في الانتخابات المقبلة.

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وأضاف الاستطلاع أن 57% من إجمالي المستطلعين يرون نتنياهو يقسم الشعب الإسرائيلي و54% ممن شملهم الاستطلاع من بينهم 34% من ناخبي اليمين، يرون أن الحكومة تتخلى عن الأسرى بقطاع غزة.


وتابع"85 %من الإسرائيليين يرون أن هناك ضرورة لتشكيل لجنة تحقيق رسمية في أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وهو الرأي الذي تبناه أيضا 76% من ناخبي كتلة نتنياهو."


ونوه أن 66% من الإسرائيليين يرون أنه يجب تجنيد اليهود الحريديم في الجيش الإسرائيلي.


 




 

 


 

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