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الثلاثاء، 05-10-2021 11:16 ص

7 أسرى يواصلون الإضراب المفتوح عن الطعام في سجون الاحتلال

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الوكيل الإخباري - ارتفع عدد الأسرى المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال إلى سبعة، بعد دخول الأسير محمد العارضة الإضراب يوم أمس الاثنين، احتجاجا على ظروف عزله القاسية، والعقوبات التي فرضت عليه من قبل إدارة سجن عسقلان منذ نقله إليه قبل 6 أيام.

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وكان الأسير محمد العارضة قد اعيد اعتقاله مع خمسة آخرين، عقب انتزاع حريتهم من سجن جلبوع فجر السادس من ايلول/ سبتمبر الماضي.


كما يواصل ستة أسرى آخرين إضرابهم المفتوح عن الطعام، رفضا لاعتقالهم الإداري، وأقدمهم كايد الفسفوس، المضرب منذ 82 يوما.


وذكرت هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية ، أن الأسرى المضربين بالإضافة إلى الفسفوس، هم: مقداد القواسمة مضرب منذ 76 يوما، وعلاء الأعرج منذ 58 يوما، وهشام أبو هواش منذ 50 يوما، ورايق بشارات منذ 45 يوما، وشادي أبو عكر منذ 42 يوما.


ويعاني الأسرى المضربون أوضاعا صحية غاية في الصعوبة، ووضعهم يزداد سوءًا يومًا بعد يوم، حيث يعانون من نقص كمية الأملاح والسوائل بأجسادهم، والإعياء والإجهاد الشديدين، والصداع.


وكانت محكمة "عوفر" العسكرية رفضت أول أمس الأحد الاستئناف المقدم من قبل هيئة شؤون الأسرى والمحررين للطعن بقرار الاعتقال الإداري الصادر بحق الأسير كايد الفسفوس، الذي يواصل إضرابه عن الطعام لليوم الثاني والثمانين.
ويقبع القواسمة في مستشفى "كابلان"، فيما يقبع كل من: الفسفوس، والأعرج، وأبو هواش، وبشارات في سجن "عيادة الرملة"، أما الأسير شادي أبو عكر فيقبع في زنازين سجن "عوفر".

 

المصدر : وفا 

 

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