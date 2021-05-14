7 شهداء في مواجهات عنيفة في فلسطين

استشهد، الجمعة، 7 فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.

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واستشهد، الجمعة، فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي، خلال مواجهات اندلعت عند مدخل مدينة أريحا الجنوبي، حيث قالت وحدة العلاقات العامة والإعلام في محافظة أريحا، إن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي صوب الشبان الذين خرجوا تنديدا بالعدوان على قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد شاب (20 عاما).



وفي نابلس، استشهد، الجمعة، آخر برصاص الاحتلال الإسرائيلي، خلال مواجهات شهدتها في بلدة بيتا، حيث أفاد رئيس المكتب الاعلامي في مفوضية التعبئة والتنظيم لحركة فتح منير الجاغوب بأن الشاب عيسى برهم أصيب برصاص الاحتلال خلال مواجهات في بلدة بيتا، ووصفت إصابته بالخطيرة، وأعلن عن استشهاده في وقت لاحق، مضيفا أن الشهيد يعمل وكيل نيابة للجرائم الالكترونية في سلفيت.



واستشهد، الجمعة، فلسطيني آخر برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال تصدي الأهالي لهجوم المستوطنين على قرية عوريف جنوب نابلس، حيث أفادت مصادر طبية لـ"وفا"، بأن شاب مصاب بأربع رصاصات في جسده، وصل إلى إحدى المستشفيات في مدينة نابلس، قبل أ يعلن عن استشهاده لاحقا.



وأكد رئيس مجلس قروي عوريف مازن شحادة بان الشهيد في العشرينات من عمره، وكان أصيب بالرصاص خلال التصدي لهجوم المستوطنين على البلدة.

وزارة الصحة الفلسطينية، أعلنت الجمعة أيضا، عن استشهاد فلسطيني، برصاص سلطات الاحتلال الإسرائيلي، قرب بلدة سلواد شرق مدينة رام الله، وآخر إثر مواجهات اندلعت بالقرب من حاجز دوتان العسكري المقام فوق أراضي بلدة يعبد جنوب جنين، ومن محافظة سلفيت، استشهد آخر برصاص الاحتلال، وهما: الشاب شريف خالد سلمان من قرية مردة والشاب عوض حرب من قرية إسكاكا.

وفي السياق ذاته، أفادت (وفا)، بأن جنود الاحتلال أطلقوا النار تجاه مركبة يقودها الشاب محمد روحي عبد الحليم حماد (30 عاما)، ما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة، قبل أن يعلن عن استشهاده.



وعلى إثر ذلك، اندلعت مواجهات في سلواد بين الشبان وجنود الاحتلال الذين أطلقوا قنابل الغاز المسيل للدموع.



وقالت وزارة الصحة الفلسطينية ، إن الشاب يوسف مهدي نواصرة ( 26عاما)، من قرية فحمة جنوب جنين، أصيب بالرصاص في الشريان الرئيسي بالفخذ، ونقل على إثرها إلى المستشفى، بحالة حرجة قبل أن يعلن عن استشهاده.

وقالت مصادر طبية ومحلية إن شابين استشهدا عقب إصابتهما بالرصاص الحي في البطن والصدر خلال المواجهات التي اندلعت في بلدتي اسكاكا ومردة نصرة للقدس وغزة ورفضا لعمليات التطهير العرقي في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة.



وتعاملت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، حتى عصر الجمعة، مع 474 إصابة في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس المحتلة.

وبحسب مصادر أنّ سلطات الاحتلال الإسرائيلي خففت إجراءاتها في محيط المسجد الأقصى المبارك.

وأصيب عشرات الفلسطينيين بالرصاص الحي و"المغلف بالمطاط" والغاز السام والمدمع، خلال مواجهات متفرقة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية.



ففي رام الله، أصيب فلسطيني بالرصاص الحي في منطقة الصدر، و4 آخرين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، خلال قمع قوات الاحتلال لمسيرة انطلقت في قرية نعلين غرب رام الله، احتجاجاً على العدوان في قطاع غزة وتنديداً بالانتهاكات التي تشهدها القدس وداخل أراضي العام 48.