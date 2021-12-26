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الأحد، 26-12-2021 01:10 م

7 وفيات و180 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

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الوكيل الإخباري-أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم الأحد، تسجيل 7 وفيات و180 إصابة جديدة بكورونا و277 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

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وأوضحت الوزيرة الكيلة في التقرير اليومي حول الحالة الوبائية في فلسطين، أن 4 حالات وفاة سجلت في قطاع غزة، وحالة في بيت لحم، وحالة في الخليل، وأخرى في جنين.


وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "طوباس 11، بيت لحم 22، جنين 23، الخليل 35، سلفيت 5، قلقيلية 3، رام الله والبيرة 38، طولكرم 6، نابلس 12، ضواحي القدس 0، أريحا والأغوار 1، قطاع غزة 20".                       
وأضافت الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "طوباس 2، بيت لحم 47، جنين 13، الخليل 56، سلفيت 2، قلقيلية 2، رام الله والبيرة 60، طولكرم 3، نابلس 14، ضواحي القدس 7، أريحا والأغوار 1، قطاع غزة 70".


وبينت أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 98.2%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.8% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات. 


ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 54 مصابا بكورونا في غرف العناية المكثفة، فيما يعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 103 مصابين، بينهم 12 موصولون على أجهزة التنفس الاصطناعي.

 

وفا

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