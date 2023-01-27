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الجمعة، 27-01-2023 03:36 م

70 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

القدس


الوكيل الاخباري -  أدى عشرات الآلاف صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، رغم الإجراءات العسكرية المشددة التي فرضتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على أبواب المسجد ومداخل البلدة القديمة في القدس المحتلة.

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وقدرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس أن نحو 70 ألف مصل أدوا صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى، من القدس، والضفة الغربية، وداخل أراضي عام 1948.


وأفادت مصادر بأن قوات الاحتلال انتشرت بشكل كثيف في شوارع المدينة ومحيط المسجد الأقصى، وتمركزت عند بواباته، وأوقفت المصلين ودققت في بطاقاتهم الشخصية، ومنعت العشرات من دخوله لأداء الصلاة في رحابه.


وعقب الصلاة، تظاهر فلسطينيين عند المسجد القبلي، وأمام مسجد قبة الصخرة، تنديدا بالمجزرة التي نفذتها قوات الاحتلال في جنين أمس، وباعتداء الاحتلال على الفلسطينيين في القدس وضواحيها.

 

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