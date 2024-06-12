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إعلام عبري: "إسرائيل" تسلمت رد حماس بشأن صفقة غزة

الأربعاء، 12-06-2024 06:19 ص

8 شهداء وإصابات في قصف الاحتلال لمناطق في رفح والشجاعية

تفجير


الوكيل الاخباري - استشهد طفل وأصيب آخرون فجر اليوم الأربعاء، بعد قصف قوات الاحتلال لمنزل في رفح جنوب قطاع غزة.

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وأفادت مصادر طبية، باستشهاد طفل وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي استهدف منزلا في حي النصر شمال مدينة رفح.


كما استشهد 7 فلسطينيين  وأصيب عدد آخر بعد قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي لمنزل في حي الشجاعية شرق مدينة غزة.


وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، عدوانها برا وبحرا وجوا على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 37164 فلسطينيا، وإصابة 84832 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.


 




 

 


 

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