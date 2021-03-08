84 مستوطنا يقتحمون الأقصى

الوكيل الإخباري - اقتحم مستوطنون بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، ساحات المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، وسط منع المصلين المسلمين من دخوله.

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وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة، إن 84 مستوطنًا اقتحموا ساحات "الأقصى" خلال الفترة الصباحية، ونفذوا جولات استفزازية في ساحاته.



وأضافت أن عناصر من شرطة "حرس الحدود" وفرت الحماية والحراسة لشخصيات أجنبية نفذت جولات استفزازية في باحات الحرم.



وتابعت أن عملية الاقتحام هذه جاءت في ظل فرض اجراءات مشددة، حيث مُنع المصلون المسلمون من دخول المسجد.

المصدر : وفا

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