الإثنين 15-11-2021
الوكيل الاخباري

محاضرة عن المخدرات وآثارها على المجتمع في جامعة عجلون

الرياطي: تعرضت لضغوطات للانسحاب من انتخابات الرئاسة

مهيدات: البدء بتطبيق برنامج ABC لجمع الكلاب الضالة وتعقيمها

النائبان الدغمي والقيسي يترشحان لمنصب رئيس مجلس النواب

الكرك: دورة تدريبية في لغة الاشارة للأشخاص الصم

وفد من الجمارك الفلسطينية يطلع على تجربة الطاقة والمعادن

النص الكامل لخطاب العرش السامي

المياه تدعو لاعتماد مفاهيم موحدة لقياس فاقد المياه

الملك : الأردن سيبقى عصيا على عبث العابثين وأطماع الطامعين

مؤسسة ولي العهد تعلن انطلاق الفوج 15 لمبادرة حقق

الإثنين، 15-11-2021 02:27 م

85 مستوطنا يقتحمون الأقصى

38c5926c-5797-435a-aeb4-54b6d0732478


الوكيل الإخباري-اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الإثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك.

اضافة اعلان


وأوضحت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة، أن 85 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى عبر باب المغاربة، على شكل مجموعات، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته.


وتواصل شرطة الاحتلال تشديد إجراءاتها على دخول المصلين الوافدين من القدس وأراضي الـ48 إلى المسجد الأقصى، وتتعمد احتجاز بطاقاتهم الشخصية عند بواباته الخارجية وتعيق دخولهم.

 

وفا

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
52f3fda0-d33a-4a2f-b497-79f1c9e9445c

مستوطنون يحرقون 50 شجرة زيتون في الشيوخ شمال الخليل

3b8cb536-f553-4b1e-ab35-2b7d062dbd75-1636972761

محكمة الاحتلال تؤجل البت في قضية تهجير عائلة السلايمة من منزلها في الشيخ جراح

mEuVp

إصابة 3 فلسطينيين وتحطيم 4 مركبات إثر هجوم للمستوطنين قرب برقة شمال نابلس

9999144775

الاحتلال يستدعي مسؤول الشبيبة الفتحاوية في العيسوية

02080830827121763171483775345837

الاحتلال يعتقل فلسطينيا ويفكك بركسا ويستولي عليه جنوب الخليل

الاحتلال-يعتقل-أربعة-فلسطينيين-في-القدس_كلمة-الاردن

الاحتلال يعتقل أربعة فلسطينيين من القدس بينهم ثلاثة اشقاء

أخبار متعلقة
97e70524-ac91-4514-97ba-4cdb2d92dbb2

مستوطنون يقتحمون الأقصى

540548f5-843e-4124-95da-0e865fbbe387

69 مستوطنا يقتحمون الأقصى والاحتلال يشدد اجراءاته في القدس القديمة

01077296284003335012787250387208

مواجهات مع الاحتلال في البيرة

y1EDV

الخليل: اصابات بالاختناق خلال قمع الاحتلال مسيرة إسناد للأسرى

rEZNb

تأجيل جلسة محاكمة أسرى 'نفق الحرية' إلى الشهر المقبل

مستوطنة

مخطط جديد لمضاعفة عدد المستوطنين في غور الأردن