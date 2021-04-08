الخميس 08-04-2021
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الخميس، 08-04-2021 02:11 م

86 مستوطنا يقتحمون ساحات الأقصى

اق
أرشيفية


الوكيل الإخباري - اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

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وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة ، بأن 86 مستوطنا متطرفا اقتحموا الأقصى على شكل مجموعات من جهة باب المغاربة، قبل أن يغادروه من باب السلسلة.

 

المصدر : وفا

 

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