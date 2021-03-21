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الأحد، 21-03-2021 02:36 م

89 مستوطنا يقتحمون الأقصى

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أرشيفية


الوكيل الإخباري - اقتحم 89 مستوطنا، اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

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وأفادت الأوقاف الإسلامية، بأن 39 مستوطنا، و50 طالبا تلموديا، اقتحموا باحات المسجد الأقصى.


في سياق متصل، اعتدت قوات الاحتلال، بالضرب المبرح على الشاب المقدسي محمود بركات في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة.


وأوضحت مصادر فلسطينية ، أن الشاب نقل للمستشفى للعلاج بعد إصابته بكدمات في يديه وساقيه وجروح في جسده.

 

المصدر : وفا 

 

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