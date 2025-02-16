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آلاف الإسرائيليين يتظاهرون للمطالبة بإتمام صفقة التبادل

ارشيفية
ارشيفية
الأحد، 16-02-2025 01:52 ص
الوكيل الإخباري-   تظاهر آلاف الإسرائيليين، مساء السبت، في تل أبيب والقدس، دعما لاستمرار صفقة تبادل الأسرى وتنفيذ المرحلة الثانية منها مع المقاومة الفلسطينية.اضافة اعلان


وتأتي هذه الاحتجاجات وسط تصاعد الضغوط الشعبية على حكومة نتنياهو، بسبب تأخر المفاوضات المتعلقة بالمرحلة الثانية، والتي كان من المفترض أن تبدأ قبل أكثر من أسبوعين وفق الاتفاق.
 
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