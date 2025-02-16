آلاف الإسرائيليين يتظاهرون للمطالبة بإتمام صفقة التبادل

وتأتي هذه الاحتجاجات وسط تصاعد الضغوط الشعبية على حكومة نتنياهو، بسبب تأخر المفاوضات المتعلقة بالمرحلة الثانية، والتي كان من المفترض أن تبدأ قبل أكثر من أسبوعين وفق الاتفاق.
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