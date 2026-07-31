آلاف الفلسطينيين يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك

وأفادت مصادر فلسطينية بأن آلاف المصلين توافدوا إلى المسجد الأقصى منذ ساعات الصباح، فيما فرضت قوات الاحتلال إجراءات مشددة في محيطه، إذ دفعت بقوات كبيرة إلى أبواب المسجد الأقصى والبلدة القديمة.
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