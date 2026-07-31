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آلاف الفلسطينيين يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك

المسجد الأقصى المبارك
المسجد الأقصى المبارك
 
الجمعة، 31-07-2026 04:21 م

الوكيل الإخباري-   أدى آلاف الفلسطينيين صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، وسط إجراءات مشددة فرضتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في محيط المسجد.

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وأفادت مصادر فلسطينية بأن آلاف المصلين توافدوا إلى المسجد الأقصى منذ ساعات الصباح، فيما فرضت قوات الاحتلال إجراءات مشددة في محيطه، إذ دفعت بقوات كبيرة إلى أبواب المسجد الأقصى والبلدة القديمة.

 
 


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