آلاف الفلسطينيين يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك

الوكيل الإخباري- أدى آلاف الفلسطينيين صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، وسط إجراءات مشددة فرضتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في محيط المسجد.

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