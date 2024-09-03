 
الثلاثاء 2024-09-03 12:37 م
 

 

آلاف المستوطنين المتطرفين يقتحمون الحرم الإبراهيمي الشريف بالخليل

الحرم الابراهيمي
الحرم الابراهيمي
الثلاثاء، 03-09-2024 11:41 ص

الوكيل الإخباري-    أدى آلاف المستوطنين المتطرفين اليهود بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، وفجر اليوم الثلاثاء طقوسا تلمودية استفزازية في الحرم الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية ، بعد إغلاقه أمام الفلسطينيين والمصلين المسلمين .

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وقال مدير الحرم الإبراهيمي معتز أبو سنينة، في بيان إن آلاف المستوطنين المتطرفين اقتحموا الحرم الإبراهيمي وأقاموا حفلا غنائيا في باحاته، بحماية مشددة من قبل قوات الاحتلال، تخلله رقصات "تلمودية" استفزازية فيما فرض الاحتلال إجراءات عسكرية مشددة في محيط الحرم والبلدة القديمة من المدينة لتأمين الاحتفالات الاستعمارية.


وأشار إلى أن المستوطنين أدخلوا آلات موسيقية ومكبرات صوت، ونظموا حفلا غنائيا في انتهاك فاضح لدور العبادة، لافتا إلى أن هذه الممارسات والانتهاكات تندرج في إطار تبادل الأدوار مع المستعمرين، إذ سمحت قوات الاحتلال لمستوطنيها بإدخال آلات موسيقية ومكبرات صوت في إطار فرض سيطرتها الكاملة على الحرم ومحيطه، في وقت لا يسمح فيه للمواطنين بإدخال مستلزمات الحرم الضرورية للصيانة والترميم.


واعتبر أبو سنينة أن ما يقوم به الاحتلال هو انتهاك فاضح لدور العبادة وخصوصية المسلمين .

 
gnews

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