آلاف المستوطنين يتظاهرون ضد الحكومة في تل أبيب للمطالبة بانتخابات مبكرة

الوكيل الإخباري- خرج آلاف المستوطنين ، مساء السبت، في مظاهرة حاشدة مناهضة للحكومة في ساحة المسرح بوسط تل أبيب، للمطالبة بإجراء انتخابات مبكرة ووقف السياسات المتطرفة.





وشهدت المظاهرة مشاركة أنصار التيار اليساري المعارض لسياسات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليمينية.



وأكد مراسل وكالة "ريا نوفوستي" أن المتظاهرين نفذوا هذا الأسبوع عملًا أكثر تنسيقًا مقارنة بالأسابيع السابقة، حيث سار مئات النشطاء في مسيرة عبر شوارع المدينة المركزية قبل التجمع في ساحة المسرح، مرددين شعارات تطالب بإجراء انتخابات مبكرة.



ورفع المتظاهرون لافتات تندد بسياسات الحكومة، وطالبوا باتباع سياسة سلمية في المنطقة، وحماية القيم الديمقراطية، ووقف بناء المستوطنات اليهودية في الأراضي الفلسطينية وضم الضفة الغربية.



وطالب النشطاء، من بين أمور أخرى، بالإفراج عن 180 مراهقًا فلسطينيًا من السجون الإسرائيلية، الذين يُزعم أنهم محتجزون دون محاكمة أو تحقيق. كما شددوا على ضرورة تشكيل لجنة تحقيق حكومية مستقلة للتحقيق في الإخفاق الأمني الذي أدى إلى هجوم حركة حماس الفلسطينية في 7 أكتوبر 2023، والذي أدخل إسرائيل في صراعات عسكرية مستمرة في المنطقة.



وتم التنسيق للمظاهرة مسبقًا مع السلطات، حيث انتشرت قوات الشرطة في الموقع دون تدخل أو إخلال بالنظام العام. وتجري فعاليات مماثلة مناهضة للحكومة أيضًا في مدن كبرى أخرى، بما في ذلك القدس وحيفا.



وفي هذا السياق، كان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قد اعتمد، في ديسمبر 2016، القرار رقم 2334، الذي يطالب بوقف النشاط الاستيطاني الإسرائيلي، إلا أن إسرائيل رفضت تنفيذ أحكام هذه الوثيقة.



وفي 8 فبراير من هذا العام، أقرت القيادة الإسرائيلية تدابير لتوسيع السيطرة على الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية، بما في ذلك إلغاء حظر بيع الأراضي للمستوطنين الإسرائيليين.





