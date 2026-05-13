آلاف المستوطنين يقتحمون مقام يوسف بنابلس يتقدمهم سموتريتش

الوكيل الإخباري- اقتحم آلاف المستوطنين، فجر الأربعاء، مقام يوسف شرق مدينة نابلس.





وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت المنطقة الشرقية لمدينة نابلس، وانتشرت في عدة مناطق واعتلت أسطح المنازل.



وأشارت إلى أن أكثر من 5 آلاف مستوطن اقتحموا مقام يوسف، بينهم وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش، وأعضاء في الكنيست الإسرائيلية، وسط إغلاق لعدد من الحواجز المحيطة بالمدينة.



وفي سياق آخر، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب لؤي لبدة عقب مداهمة منزله في حي خلة العامود بالمدينة.







