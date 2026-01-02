آلاف المصلين يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، بأن قوات الاحتلال انتشرت في محيط باب الأسباط، وعند طريق سوق الجمعة، حيث أوقفت الشبان وفتشتهم، ودققت في بطاقاتهم الشخصية، ومنعت العديد منهم من الوصول للمسجد للصلاة فيه.
