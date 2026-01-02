الجمعة 2026-01-02 05:33 م

آلاف المصلين يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى
الجمعة، 02-01-2026 03:41 م

الوكيل الإخباري-    أدى آلاف المصلين صلاة اليوم الجمعة، في المسجد الأقصى المبارك-الحرم القدسي الشريف، حيث توافدوا إليه منذ ساعات الصباح في ظل الإجراءات العسكرية المشددة التي تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على الوصول إلى المسجد.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، بأن قوات الاحتلال انتشرت في محيط باب الأسباط، وعند طريق سوق الجمعة، حيث أوقفت الشبان وفتشتهم، ودققت في بطاقاتهم الشخصية، ومنعت العديد منهم من الوصول للمسجد للصلاة فيه.

 
 


