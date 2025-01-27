آلاف النازحين يبدأون بالعودة إلى شمال قطاع غزة عبر شارع الرشيد

وفي تمام الساعة التاسعة صباحًا، سيسمح للنازحين بالانتقال بالمركبات إلى شمال القطاع بعد إخضاعها للتفتيش، وذلك عبر شارع صلاح الدين. وكان الآلاف قد أمضوا الليلتين الماضيتين في العراء على شارعي الرشيد وصلاح الدين، رغم البرد القارس في انتظار سماح قوات الاحتلال لهم بالعودة إلى ديارهم بعد أن أجبرتهم على مغادرتها والنزوح إلى الجنوب.
ويقطع غالبية النازحين طريق العودة عبر شارع الرشيد، مسافة لا تقل عن 7 كيلومترات سيرا على الأقدام. ويمتد شارع الرشيد الساحلي من شمال القطاع إلى جنوبه، وقد شهد خلال حرب الإبادة على مدار 470 يومًا عشرات المجازر التي ارتكبتها قوات الاحتلال بحق الفلسطينيين الذين كانوا في طريقهم للنزوح من الشمال إلى الجنوب. ومن السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 إلى التاسع عشر من كانون الثاني/يناير 2025، شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانًا على قطاع غزة، أسفر عن استشهاد وإصابة ما يزيد على 158 ألفًا، معظمهم من الأطفال والنساء، وخلفت ما يزيد على 14 ألف مفقود.
وتسبب عدوان الاحتلال الإسرائيلي في تهجير أكثر من 85% من فلسطينيي قطاع غزة، أي ما يزيد على 1.93 مليون فلسطيني من أصل 2.2 مليون، من منازلهم بعد تدميرها، كما غادر القطاع نحو 100 ألف فلسطيني منذ بداية العدوان.
ويعيش نحو 1.6 مليون من فلسطينيي القطاع حاليًا في مراكز إيواء وخيام تفتقر إلى الحد الأدنى من مقومات الحياة الآدمية، وسط دمار هائل وغير مسبوق في البنى التحتية وممتلكات الفلسطينيين.
وفا
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