الخميس 2025-03-27 02:29 ص
 

آلاف يتظاهرون ضد الحكومة الإسرائيلية بعد اتهام نتنياهو المعارضة بـ"إثارة الفوضى"

آلاف يتظاهرون ضد الحكومة الإسرائيلية بعد اتّهام نتنياهو المعارضة
آلاف يتظاهرون ضد الحكومة الإسرائيلية بعد اتّهام نتنياهو المعارضة
 
الخميس، 27-03-2025 01:31 ص
الوكيل الإخباري-   احتشد آلاف المتظاهرين المناهضين للحكومة في محيط البرلمان ليل الأربعاء، بعد ساعات على اتّهام رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المعارضة بإثارة "الفوضى" في البلاد.اضافة اعلان


وتجمّع المتظاهرون في القدس للاحتجاج على مشروع قانون من شأنه أن يمنح الطبقة السياسية صلاحيات أوسع في تعيين قضاة، وقد عمدوا إلى قرع الطبول وإطلاق الأبواق وهتفوا "ديمقراطية".

ودعا متحدّثون خلال التجمّع الحكومة لضمان الإفراج عن المحتجزين في قطاع غزة وإلى استئناف المفاوضات من أجل وقف إطلاق النار في القطاع.

وكان نتنياهو قال الأربعاء إن "الديمقراطية في إسرائيل ليست في خطر" واتهم المعارضة بإثارة "الفوضى".

وخلال جلسة صاخبة في البرلمان، خاطب نتنياهو المعارضة، قائلا "تعيدون تكرار الشعارات المستهلكة والسخيفة نفسها حول نهاية الديمقراطية. حسنا، أقولها لمرة واحدة ولن أكررها: الديمقراطية ليست في خطر، بل قوة البيروقراطيين هي التي في خطر".

وأضاف "ربما يمكنكم التوقف عن إثارة الفتنة والكراهية والفوضى في الشوارع".

ويشارك آلاف الإسرائيليين منذ أيام في احتجاجات ضد الحكومة، متهمين رئيس الوزراء بتقويض الديمقراطية واستئناف الضربات على غزة وعدم الاكتراث للمحتجزين.

وتأتي الاحتجاجات التي تقودها جماعات معارضة لنتنياهو رفضا لإقالته رئيس جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) رونين بار.

وتتزامن الاحتجاجات أيضا مع حجب الحكومة، الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل، الثقة عن المدعية العامة غالي بهاراف- ميارا التي عرفت بمعارضتها لنتنياهو ودفاعها عن استقلالية القضاء.

وتقدمت المعارضة في إسرائيل بشكوى ضد إقالة بار، واعتبرت أنه "قرار قائم على تضارب مصالح صارخ".
 
gnews

أحدث الأخبار

جندي إسرائيلي ينظر بجوار مركبات عسكرية في الضفة الغربية

فلسطين استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي جنوب نابلس

ترامب

عربي ودولي ترامب يعلن أن الحوثيين تكبدوا خسائر فادحة نتيجة الضربات الأمريكية

ارشيفية

عربي ودولي مسيّرة إسرائيلية تستهدف سيارة جنوبي لبنان

آلاف يتظاهرون ضد الحكومة الإسرائيلية بعد اتّهام نتنياهو المعارضة

فلسطين آلاف يتظاهرون ضد الحكومة الإسرائيلية بعد اتهام نتنياهو المعارضة بـ"إثارة الفوضى"

جنود الاحتلال الإسرائيلي خلال عمليات عسكرية في محافظة جنين

فلسطين قوات الاحتلال تقتحم جلبون شرق جنين وتحول منزلا فيها لثكنة عسكرية

ارشيفية

عربي ودولي الطائرات الأمريكية تشن أكثر من 10 غارات على مواقع للحوثيين

عائلة سودانية فرت من الصراع في مورني بمنطقة دارفور السودانية

عربي ودولي اليونيسف: 825 ألف طفل تحاصرهم المعارك حول عاصمة شمال دارفور

ارشيفية

عربي ودولي مصر تدين التوغل الإسرائيلي وقصف بلدة كوبيا في سوريا



 
 





الأكثر مشاهدة