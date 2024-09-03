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آليات إسرائيلية تطلق النار في محيط أبراج الأسرى بمخيم النصيرات

آليات الاحتلال في قطاع غزة
آليات الاحتلال في قطاع غزة
الثلاثاء، 03-09-2024 07:14 ص

الوكيل الإخباري- قال مراسل الجزيرة إن آليات إسرائيلية تطلق النار في محيط أبراج الأسرى شمال غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

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وأضاف المراسل أن قصفا مدفعيا وإطلاق نار كثيفا من قبل آليات إسرائيلية وقع شمال غرب مخيم النصيرات.

 
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