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آليات الاحتلال تطلق نيرانا كثيفة باتجاه شمال مخيم البريج

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الثلاثاء، 23-07-2024 08:43 ص

 

الوكيل الاخباري- قال مراسل الجزيرة إن آليات جيش الاحتلال الإسرائيلي تطلق نيرانا كثيفة باتجاه شمال مخيم البريج وسط قطاع غزة.
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