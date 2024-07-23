آليات الاحتلال تطلق نيرانا كثيفة باتجاه شمال مخيم البريج

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/697219 الوكيل الاخباري- قال مراسل الجزيرة إن آليات جيش الاحتلال الإسرائيلي تطلق نيرانا كثيفة باتجاه شمال مخيم البريج وسط قطاع غزة. اقرأ أيضاً "الوكيل الإخباري" ينطلق بتصميم ومحتوى جديد بشرى سارة بانتظار الأردنيين مطلع الشهر المقبل الملك يعود إلى أرض الوطن التربية توضح حول اعلان نتائج التوجيهي "المستقلة للانتخاب" تطلق إطارا مرجعيا لتمكين المرأة في الانتخاب والأحزاب قصف إسرائيلي يستهدف شمالي مخيم البريج شهيدان وأطفال مفقودون في مخيم البريج شهيد في قصف مدفعي شرقي مخيم البريج خبير عسكري يكشف سبب دفع الاحتلال بمدرعات قديمة للقتال في غزة