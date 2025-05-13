الثلاثاء 2025-05-13 11:25 م
 

آليات الاحتلال تطلق نيران رشاشاتها الثقيلة في غزة

غزة
غزة
 
الثلاثاء، 13-05-2025 09:52 م
الوكيل الإخباري-   أفادت مصادر فلسطينية أن آليات الاحتلال أطلقت نيران رشاشاتها الثقيلة شمال المحافظة الوسطى في قطاع غزة.اضافة اعلان


وتضم المحافظة الوسطى كلا من النصيرات والمغازي والبريج ومدينة دير البلح والزوايدة وبلدة المصدر ووادي السلقا.
 
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