آليات الاحتلال تطلق نيران رشاشاتها الثقيلة في غزة

وتضم المحافظة الوسطى كلا من النصيرات والمغازي والبريج ومدينة دير البلح والزوايدة وبلدة المصدر ووادي السلقا.
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