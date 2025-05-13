آليات الاحتلال تطلق نيران رشاشاتها الثقيلة في غزة

09:52 م

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الوكيل الإخباري- أفادت مصادر فلسطينية أن آليات الاحتلال أطلقت نيران رشاشاتها الثقيلة شمال المحافظة الوسطى في قطاع غزة. اضافة اعلان





وتضم المحافظة الوسطى كلا من النصيرات والمغازي والبريج ومدينة دير البلح والزوايدة وبلدة المصدر ووادي السلقا.