آلية استلام أسماء الأسرى الإسرائيليين من المقاومة

وبينت ان القائمة تنقل من حماس لرئيس الوزراء القطري قبل 24 ساعة من موعد الإفراج.
وأضافت "يتم المصادقة على القائمة من قبل طاقم المفاوضات وترفع مع توصية لنتنياهو و
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