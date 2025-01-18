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آلية استلام أسماء الأسرى الإسرائيليين من المقاومة

ارشيفية
ارشيفية
السبت، 18-01-2025 07:14 م

الوكيل الإخباري-   نشرت القناة الـ13 الإسرائيلية آلية استلام أسماء الأسرى الإسرائيليين من المقاومة.

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وبينت ان القائمة تنقل من حماس لرئيس الوزراء القطري قبل 24 ساعة من موعد الإفراج.


وأضافت "يتم المصادقة على القائمة من قبل طاقم المفاوضات وترفع مع توصية لنتنياهو وبعد المصادقة يقوم الوفد المفاوض باطلاع منسق الأسرى والمفقودين".

 

وتابعت "يتم إبلاغ العائلات من خلال منسق الأسرى ويستعد الجيش والشاباك لاستقبال المفرج عنهم في اليوم التالي".

 
gnews

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