الوكيل الإخباري- نشرت القناة الـ13 الإسرائيلية آلية استلام أسماء الأسرى الإسرائيليين من المقاومة.

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وبينت ان القائمة تنقل من حماس لرئيس الوزراء القطري قبل 24 ساعة من موعد الإفراج.



وأضافت "يتم المصادقة على القائمة من قبل طاقم المفاوضات وترفع مع توصية لنتنياهو و بعد المصادقة يقوم الوفد المفاوض باطلاع منسق الأسرى والمفقودين".