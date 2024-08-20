آيزنكوت: لم نحقق أيا من أهداف الحرب ونتنياهو عارض الصفقة

واضاف في تصريحات الثلاثاء : " كل رؤساء المؤسسة الأمنية ومعظم وزراء الكابينت أيدوا التوصل لصفقة وعارضها نتنياهو".
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