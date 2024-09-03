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آيزنكوت: لهذه الأسباب تجنّب نتنياهو ذكر تاريخ 27 ايار

رئيس وزراء الاحتلال الاسرائيلي بنيامين نتنياهو
بنيامين نتنياهو
الثلاثاء، 03-09-2024 09:02 م
الوكيل الإخباري-    أكد الوزير المستقيل من مجلس الحرب غادي آيزنكوت، اليوم الثلاثاء، أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، تجنب في خطابه -أمس الاثنين- ذكر التاريخ الذي وافق فيه جميع أعضاء المجلس على صفقة تبادل. اضافة اعلان


 وقال آيزنكوت لإذاعة جيش الاحتلال، إن نتنياهو ذكر في خطابه أمس كل التواريخ باستثناء 27 مايو/أيار الماضي، مشيرًا إلى أنه في هذا اليوم وافق جميع أعضاء مجلس الحرب على مقترح صفقة لإعادة المحتجزين.
 
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