آيزنكوت: لهذه الأسباب تجنّب نتنياهو ذكر تاريخ 27 ايار

وقال آيزنكوت لإذاعة جيش الاحتلال، إن نتنياهو ذكر في خطابه أمس كل التواريخ باستثناء 27 مايو/أيار الماضي، مشيرًا إلى أنه في هذا اليوم وافق جميع أعضاء مجلس الحرب على مقترح صفقة لإعادة المحتجزين.
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