أبو صفية: إصابة 20 شخصا داخل مستشفى كمال عدوان

وأضاف "تدمير جميع السواتر والأبواب داخل المستشفى".
وبين "الاحتلال استهدف المولدات مرة أخرى ولا يزال الوضع خطيرا".
وتابع "لدينا أكثر من 65 حالة بعد عملية الإخلاء أمس".
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