أبو صفية: إصابة 20 شخصا داخل مستشفى كمال عدوان

الوكيل الإخباري- قال مدير مستشفى كمال عدوان حسام ابو صفية "إصابة 20 شخصا في أقسام المستشفى من بينهم 5 من أفراد الطاقم الطبي".

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وأضاف "تدمير جميع السواتر والأبواب داخل المستشفى".



وبين "الاحتلال استهدف المولدات مرة أخرى ولا يزال الوضع خطيرا".



وتابع "لدينا أكثر من 65 حالة بعد عملية الإخلاء أمس".