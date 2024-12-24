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أبو صفية: إصابة 20 شخصا داخل مستشفى كمال عدوان

ارشيفية
ارشيفية
الثلاثاء، 24-12-2024 07:59 م

الوكيل الإخباري-   قال مدير مستشفى كمال عدوان حسام ابو صفية "إصابة 20 شخصا في أقسام المستشفى من بينهم 5 من أفراد الطاقم الطبي".

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وأضاف "تدمير جميع السواتر والأبواب داخل المستشفى".


وبين "الاحتلال استهدف المولدات مرة أخرى ولا يزال الوضع خطيرا".


وتابع "لدينا أكثر من 65 حالة بعد عملية الإخلاء أمس".

 
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