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أبو عبيدة: التزمنا بالاتفاق احتراما لتعهدات الإخوة الوسطاء

أبو عبيدة
أبو عبيدة
 
الخميس، 06-03-2025 07:41 م

الوكيل الإخباري-     تحدث الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة ، مساء اليوم ، في كلمة مصورة نشرتها القناة الرسمية للمقاومة ، وتاليا ابرز ما قاله : 

نبارك للمسلمين حلول شهر رمضان المبارك شهر الفتوحات وخصوصا أهلنا في فلسطين وغزة.

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نقول لمليارين من إخواننا من المسلمين إن إخوة لكم بالدين قد زكوا صيامهم بتقديم سيل من الدماء الزكية.


لن تقوم قائمة لأمة الإسلام ولن يصبح لها شأن بين الأمم حتى تطهر هذه الأرض المقدسة من دنس المحتلين.


نذكر أمة المليارين أن هذا الشعب العربي المسلم يتعرض على مرآكم للإبادة والتجويع ومحاولة التهجير.


نقول لأمة المليارين ماذا أنتم فاعلون للدفاع عن كرامتكم قبل أن تطالكم يد الظالمين في عقر داركم.


التزمنا بالاتفاق احتراما لتعهدات الإخوة الوسطاء من الأشقاء.
 

 
 
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