أبو عبيدة: العدو لم يلتزم بالاتفاق وسيتم تأجيل تسليم أسراه

07:07 م

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الوكيل الإخباري- قالت الناطق باسم كتائب عز الدين القسام أبو عبيدة إن قيادة المقاومة راقبت انتهاكات العدو وعدم التزامه ببنود الاتفاق، في حين نفذت المقاومة كل ما عليها من التزامات. اضافة اعلان





وقال أبو عبيدة أنه سيتم تأجيل تسليم الأسرى الصهاينة الذين كان من المقرر الإفراج عنهم يوم السبت القادم حتى إشعار آخر، ولحين التزام الاحتلال وتعويض استحقاق الأسابيع الماضية وبأثر رجعي، ونؤكد على التزامنا ببنود الاتفاق ما التزم بها الاحتلال.