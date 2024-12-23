أبو عبيدة: العدو يخفي خسائره الحقيقية

الوكيل الإخباري- قال الناطق العسكري باسم كتائب الشهيد عز الدين القسّام ان بطولات مجاهدينا وأداؤهم الميداني في شمال القطاع هو نموذج ملهم لكل أحرار العالم.

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وأضاف "العدو يخفي خسائره الحقيقية وحالة جنوده المزرية في شمال القطاع حفاظا على صورة جيشه".