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أبو عبيدة: العدو يخفي خسائره الحقيقية

كتائب القسام
كتائب القسام
الإثنين، 23-12-2024 07:43 م

الوكيل الإخباري-  قال الناطق العسكري باسم كتائب الشهيد عز الدين القسّام ان بطولات مجاهدينا وأداؤهم الميداني في شمال القطاع هو نموذج ملهم لكل أحرار العالم.

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وأضاف "العدو يخفي خسائره الحقيقية وحالة جنوده المزرية في شمال القطاع حفاظا على صورة جيشه".


وبين أن الإبادة والتطهير العرقي شمال القطاع يستهدفان المدنيين الأبرياء للتغطية على فضائح الجيش الصهيوني.

 
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