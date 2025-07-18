أبو عبيدة: المقاومة أفشلت خطط العدو وتتمسك بخيار الصفقة الشاملة للأسرى

وأضاف "أبو عبيدة"، في كلمة مصورة مساء اليوم الجمعة، أن العدو "انقلب على الاتفاق المبرم مع المقاومة"، وأن الأشهر الأخيرة شهدت "إيقاع مئات الجنود بين قتلى وجرحى، فضلاً عن إصابة الآلاف باضطرابات نفسية".
وأشار إلى أن مقاتلي القسام "حاولوا تنفيذ عدة عمليات أسر للجنود مؤخرًا"، مؤكدًا أن استراتيجية القيادة في هذه المرحلة "تقوم على استنزاف العدو، وتنفيذ عمليات نوعية، والسعي لصفقة شاملة تشمل جميع الأسرى".
وأوضح أن المقاومة عرضت، خلال الأشهر الماضية، "إبرام صفقة شاملة لتبادل الأسرى"، لكن حكومة الاحتلال "رفضت المقترح، وتبين أنها غير معنية باستعادة الجنود الأسرى، بل تهيئ الرأي العام لتقبل فكرة مقتلهم".
وانتقد أبو عبيدة ما وصفه بـ"جرائم الحرب" التي يمارسها الجيش الإسرائيلي، متهماً إياه بـ"التفنن في تعذيب الأبرياء وفرض العقاب الجماعي"، مضيفاً أن "خطط العدو لإقامة معسكرات اعتقال تحت عناوين إنسانية زائفة تفضح نواياه".
ووجّه أبو عبيدة التحية لـ"أحرار العالم الذين يسعون لفك الحصار عن غزة"، كما عبّر عن تقديره لـ"مواقف عائلات وعشائر شعبنا التي تبرأت من العملاء"، داعيًا المتعاونين مع الاحتلال إلى "التوبة والعودة إلى صفوف شعبهم قبل فوات الأوان".
وأكد أن "مقاومة غزة تمثل أعظم مدرسة عسكرية لشعب يواجه احتلالاً في التاريخ المعاصر"، مشدداً على أن المعركة مع الاحتلال ستستمر ما دام العدوان قائماً.
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