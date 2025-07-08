أبو عبيدة: سنكبد العدو خسائر يومية ومعركة الاستنزاف مستمرة في غزة

11:08 ص

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الوكيل الإخباري- توعد أبو عبيدة، الناطق العسكري باسم كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، جيش الاحتلال الإسرائيلي بتكبده خسائر يومية متواصلة في قطاع غزة، مؤكدًا أن معركة الاستنزاف التي تخوضها المقاومة من شمال القطاع إلى جنوبه مستمرة وستزداد شراسة. اضافة اعلان





وجاءت تصريحات أبو عبيدة، اليوم الثلاثاء، عبر حساب القسام على تطبيق تليغرام، عقب الكمين المركب الذي نفذته المقاومة الفلسطينية مساء أمس في بلدة بيت حانون شمال القطاع، والذي أسفر – بحسب الرواية الإسرائيلية – عن مقتل خمسة جنود وإصابة 14 آخرين.



وأكد أبو عبيدة أن عملية بيت حانون المركبة تمثل "ضربة إضافية سددها مجاهدونا الأشداء لهيبة جيش الاحتلال الهزيل"، مشيرًا إلى أن العدو "نجح مؤخرًا في تخليص جنوده من الجحيم بأعجوبة، لكنه قد يفشل لاحقًا ليقع في الأسر مجددًا".



وشدد على أن صمود الشعب الفلسطيني وبسالة مقاوميه هما من "يصنعان المعادلات ويرسمان معالم المرحلة القادمة"، معتبرًا أن استمرار الاحتلال داخل قطاع غزة سيكون "القرار الأكثر غباءً الذي قد يتخذه نتنياهو".