أبو عبيدة: صواريخ اليمن تؤكد أن غزة ليست وحدها وأنها محاطة برجال أحرار

كما دعا أبو عبيدة جميع أحرار الأمة إلى الانخراط في معركة الدفاع عن الأقصى، واستكمال دعمهم وإسنادهم لغزة، بهدف كسر شوكة الاحتلال الصهيوني المجرم وإجباره على وقف عدوانه.
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