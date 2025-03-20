أبو عبيدة: صواريخ اليمن تؤكد أن غزة ليست وحدها وأنها محاطة برجال أحرار

الوكيل الإخباري- وجه الناطق العسكري باسم كتائب القسام، أبو عبيدة، تحية لإخوانهم في اليمن على موقفهم المشرف ودعمهم المباشر لأهل غزة، مؤكداً أن هذه التضحية الكبيرة تأتي رغم الثمن الباهظ الذي يدفعه اليمنيون لوفائهم للأقصى وفلسطين.

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وأضاف أبو عبيدة أن صواريخ اليمن تقاطعت اليوم مع صواريخ غزة في سماء تل أبيب، لتؤكد أن غزة ليست وحدها، وأنها محاطة برجال أحرار من أمتنا الذين لن يسلموها لأعدائها المتغطرسين.