أبو عبيدة: طوفان الأقصى دقت آخر مسمار في نعش الاحتلال

واكد أنه بينما كانت المقاومة توجه ضرباتها لقوات الاحتلال انما هي ارتكبت بكل قبح أساليب جديدة من الوحشية والبشاعة ضد الشعب الفلسطيني.
وشدد أنّ المقاومة تلتزم باتفاق وقف إطلاق النار، والهدنة، وتسليم أسرى الاحتلال حتى تأمينهم، مقابل تسليم الاسرى الفلسطنيين ووصلوهم إلى بيوتهم.
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