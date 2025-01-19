أبو عبيدة: طوفان الأقصى دقت آخر مسمار في نعش الاحتلال

الوكيل الإخباري- اكد الناطق باسم كتائب القسام الذراع العسكري لحركة المقاومة الاسلامية حماس، أبو عبيدة أنّ معركة طوفان الأقصى، دقت المسمار الاخير بنعش الاحتلال .

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وقال ابو عبيدة في كلمته الاحد بمناسبة وقف اطلاق النار، وبدء تبادل الأسراء إنّ التضحيات والدماء العظيمة التي بذلها الشعب الفلسطيني لن تذهب سدى .

وبين أنّ الشعب الفلسطيني قدم من أجل حريته ومقدساته تضحيات غير مسبوقة منذ بداية طوفان الأقصى، مؤكدًا انّ المعركة غيرت تخوم المنطقة وأدخلت معادلات جديدة مع الاحتلال الاسرائيلي.