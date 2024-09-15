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أبو عبيدة : عملية تشكل نقلة نوعية

أبو عبيدة
أبو عبيدة
الأحد، 15-09-2024 08:04 م
الوكيل الإخباري-   أشاد الناطق العسكري باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، أبو عبيدة، بالعملية النوعية التي نفذتها القوات المسلحة اليمنية صباح اليوم واستهدفت هدفا عسكريا قرب تل أبيب .اضافة اعلان


وقال أبو عبيدة في منشورات على منصة تليغرام إن القسام تثمن وقفة الشعب اليمني العزيز إلى جانب إخوانه في فلسطين واستعداده لتقديم التضحيات في سبيل ذلك.

وأضاف، أن طبيعة السلاح المستخدم في العملية ونوعية الهدف الذي استهدفته وغيرها من التفاصيل التي أطلعنا عليها إخوتنا في اليمن تشكل نقلة نوعية سيكون لها مفاعيل مهمة في مسار ومآلات معركة طوفان الأقصى .
 
gnews

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