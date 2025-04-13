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أبو عبيدة: فلسطين وشعبها لن ينسوا وقفة اليمن إلى جانبهم

أبو عبيدة
ابو عبيدة
 
الأحد، 13-04-2025 08:55 م

الوكيل الإخباري-   قال الناطق العسكري باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، أبو عبيدة، إن اليمن لا زال يصرّ على شلّ قلب الكيان الإسرائيلي، وقوفاً إلى جانب قطاع غزة الذي يتعرض لحرب إبادة جماعية.  

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وأضاف أبو عبيدة، اليوم الأحد، أن وقوف اليمن إلى جانب غزة ووفائهم لفلسطين والأقصى، يأتي رغم دفعهم ضريبة باهظة من دمائهم ومقدرات بلدهم الشقيق.  

وشدد أبو عبيدة، على أن "فلسطين وشعبها لن ينسوا هذه الوقفة المشرفة إلى جانبهم، وتلك العزيمة الصلبة التي تبشر بخيرية هذه الأمة، وقدرتها على زعزعة أمن هذا الكيان إذا توفرت الإرداة والإيمان مع القدرة على الفعل مهما كان متواضعاً".

 

 

 
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