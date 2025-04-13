أبو عبيدة: فلسطين وشعبها لن ينسوا وقفة اليمن إلى جانبهم

الوكيل الإخباري- قال الناطق العسكري باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، أبو عبيدة، إن اليمن لا زال يصرّ على شلّ قلب الكيان الإسرائيلي، وقوفاً إلى جانب قطاع غزة الذي يتعرض لحرب إبادة جماعية.

اضافة اعلان