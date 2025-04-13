أبو عبيدة: فلسطين وشعبها لن ينسوا وقفة اليمن إلى جانبهم

وشدد أبو عبيدة، على أن "فلسطين وشعبها لن ينسوا هذه الوقفة المشرفة إلى جانبهم، وتلك العزيمة الصلبة التي تبشر بخيرية هذه الأمة، وقدرتها على زعزعة أمن هذا الكيان إذا توفرت الإرداة والإيمان مع القدرة على الفعل مهما كان متواضعاً".
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