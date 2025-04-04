الجمعة 2025-04-04 10:38 م
 

أبو عبيدة في رسالة للاحتلال: قد أعذر من أنذر

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أرشيفية
 
الجمعة، 04-04-2025 08:15 م

الوكيل الإخباري - أكد الناطق العسكري باسم كتائب القسام، أبو عبيدة، أن نصف أسرى الاحتلال الأحياء محتجزون في مناطق طلب جيش الاحتلال إخلاءها خلال الأيام الأخيرة.

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وقال أبو عبيدة، اليوم الجمعة، قررنا عدم نقل هؤلاء الأسرى من هذه المناطق وإبقاءهم ضمن إجراءات تأمين مشددة لكنها خطيرة على حياتهم.


وأضاف أنه إذا كان العدو معنيا بحياة الأسرى فعليه التفاوض فورا لإجلائهم أو الإفراج عنهم وقد أعذر من أنذر.


وأشار أبو عبيدة إلى أن حكومة نتنياهو تتحمل المسؤولية عن حياة الأسرى ولو كانت معنية بهم لالتزمت بالاتفاق الذي وقعته ولكان معظمهم في بيته.

 
gnews

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فلسطين أبو عبيدة في رسالة للاحتلال: قد أعذر من أنذر



 
 





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