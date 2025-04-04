أبو عبيدة في رسالة للاحتلال: قد أعذر من أنذر

وأضاف أنه إذا كان العدو معنيا بحياة الأسرى فعليه التفاوض فورا لإجلائهم أو الإفراج عنهم وقد أعذر من أنذر.
وأشار أبو عبيدة إلى أن حكومة نتنياهو تتحمل المسؤولية عن حياة الأسرى ولو كانت معنية بهم لالتزمت بالاتفاق الذي وقعته
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