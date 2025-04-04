أبو عبيدة في رسالة للاحتلال: قد أعذر من أنذر

الوكيل الإخباري - أكد الناطق العسكري باسم كتائب القسام، أبو عبيدة، أن نصف أسرى الاحتلال الأحياء محتجزون في مناطق طلب جيش الاحتلال إخلاءها خلال الأيام الأخيرة.

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وقال أبو عبيدة، اليوم الجمعة، قررنا عدم نقل هؤلاء الأسرى من هذه المناطق وإبقاءهم ضمن إجراءات تأمين مشددة لكنها خطيرة على حياتهم.



وأضاف أنه إذا كان العدو معنيا بحياة الأسرى فعليه التفاوض فورا لإجلائهم أو الإفراج عنهم وقد أعذر من أنذر.