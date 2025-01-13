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أبو عبيدة: قتلنا 10 جنود صهاينة واصبنا العشرات خلال 72 ساعة

أبو عبيدة
أبو عبيدة
الإثنين، 13-01-2025 01:34 م

الوكيل الإخباري-   قال الناطق العسكري باسم كتائب القسام، أبو عبيدة ، الاثنين، بانه بعد أكثر من 100 يوم على عملية التدمير الشامل والإبادة الجماعية التي ينفذها جيش العدو شمال قطاع غزة، لا يزال مجاهدونا يكبدونه خسائر فادحة ويسددون له ضربات قاسية خلفت خلال الساعات الـ 72 الأخيرة أكثر من 10 قتلى وعشرات الإصابات.

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واكد  أبو عبيدة أن الخسائر في صفوف جيش الاحتلال الخائب هي أكثر بكثير مما يعلنه، وسيندحر العدو عن شمال القطاع خائباً يجر أذيال الخزي دون أن يتمكن من كسر شوكة المقاومة، وإن الإنجاز الوحيد الذي حققه هو الدمار والخراب والمجازر بحق الأبرياء.

 
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