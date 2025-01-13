أبو عبيدة: قتلنا 10 جنود صهاينة واصبنا العشرات خلال 72 ساعة

واكد أبو عبيدة أن الخسائر في صفوف جيش الاحتلال الخائب هي أكثر بكثير مما يعلنه، وسيندحر العدو عن شمال القطاع خائباً يجر أذيال الخزي دون أن يتمكن من كسر شوكة المقاومة، وإن الإنجاز الوحيد الذي حققه هو الدمار والخراب والمجازر بحق الأبرياء.
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