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أبو عبيدة: كل الجبهات ستظل مشتعلة

أبو عبيدة
أبو عبيدة
الأحد، 25-08-2024 08:17 م
الوكيل الإخباري-    قال الناطق العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة، اليوم الأحد، إن كتائب القسام تبارك عملية الرد الأولي في حزب الله على اغتيال فؤاد شكر، مضيفا أن القسام تقدر  التضحيات الغالية لأهل لبنان والمقاومة اللبنانية .اضافة اعلان


وأوضح أبو عبيدة أن عملية حزب الله تؤكد من جديد تغير الواقع الاستراتيجي للكيان منذ طوفان الأقصى، مؤكدا أن لا أمان للعدو من العقاب ولا حدود لإمكانية دكه في أي مكان ومن أية جبهة.

وشدد على أن كل الجبهات ستظل مشتعلة ومتصاعدة في وجه العدو طالما استمر العدوان على الشعب الفلسطيني.
 
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