أبو عبيدة: كل الجبهات ستظل مشتعلة

وأوضح أبو عبيدة أن عملية حزب الله تؤكد من جديد تغير الواقع الاستراتيجي للكيان منذ طوفان الأقصى، مؤكدا أن لا أمان للعدو من العقاب ولا حدود لإمكانية دكه في أي مكان ومن أية جبهة.
وشدد على أن كل الجبهات ستظل مشتعلة ومتصاعدة في وجه العدو طالما استمر العدوان على الشعب الفلسطيني.
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