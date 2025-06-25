أبو عبيدة: مجاهدونا يقدمون نماذج فريدة في البطولة والإقدام

وأشار إلى أن الكمائن الأخيرة التي نفذتها الكتائب ضد قوات الاحتلال تمثل "صوراً حية للتاريخ" تبرز شجاعة وفدائية مقاتلي القسام، واصفاً إياهم بـ"أشجع مقاتلي الحرية في العصر الحديث".
وأضاف أبو عبيدة أن "جنائز وجثث جنود العدو ستصبح حدثاً دائماً بإذن الله" طالما استمر العدوان الإسرائيلي وحربه ضد الشعب الفلسطيني.
واتهم حكومة الاحتلال بخداع جمهورها عبر تجاهل الاعتراف بأنها "تلقي بجنودها في وحل غزة" لتحقيق أهداف سياسية وهمية، لا تخدم سوى مصالحها الضيقة
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