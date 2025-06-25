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أبو عبيدة: مجاهدونا يقدمون نماذج فريدة في البطولة والإقدام

الناطق باسم كتائب عز الدين أبو عبيدة
الناطق باسم كتائب عز الدين أبو عبيدة
 
الأربعاء، 25-06-2025 11:50 م
الوكيل الإخباري-    أشاد الناطق العسكري باسم كتائب القسام، أبو عبيدة، ببطولات مقاتلي الكتائب، مؤكداً أن "مجاهدينا يقدمون نماذج فريدة في البطولة والإقدام".اضافة اعلان


وأشار إلى أن الكمائن الأخيرة التي نفذتها الكتائب ضد قوات الاحتلال تمثل "صوراً حية للتاريخ" تبرز شجاعة وفدائية مقاتلي القسام، واصفاً إياهم بـ"أشجع مقاتلي الحرية في العصر الحديث".


وأضاف أبو عبيدة أن "جنائز وجثث جنود العدو ستصبح حدثاً دائماً بإذن الله" طالما استمر العدوان الإسرائيلي وحربه ضد الشعب الفلسطيني.

واتهم حكومة الاحتلال بخداع جمهورها عبر تجاهل الاعتراف بأنها "تلقي بجنودها في وحل غزة" لتحقيق أهداف سياسية وهمية، لا تخدم سوى مصالحها الضيقة
 
gnews

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