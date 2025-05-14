أبو عبيدة: نبارك عملية إطلاق النار البطولية غرب سلفيت

الوكيل الإخباري- قال أبو عبيدة، الناطق العسكري باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) "نبارك عملية إطلاق النار البطولية قرب بلدة بروقين غرب سلفيت التي نفذها أشاوس شعبنا في الضفة الغربية".

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