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أبو عبيدة: نبارك عملية إطلاق النار البطولية غرب سلفيت

أبو عبيدة
أبو عبيدة
 
الأربعاء، 14-05-2025 11:16 م

الوكيل الإخباري-  قال أبو عبيدة، الناطق العسكري باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) "نبارك عملية إطلاق النار البطولية قرب بلدة بروقين غرب سلفيت التي نفذها أشاوس شعبنا في الضفة الغربية".

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 واضاف "ندعو جماهير شعبنا للانتفاض في وجه الاحتلال دفاعا عن أقصاهم ومجابهة للعدوان على الضفة ونصرة لأهل غزة".

 
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