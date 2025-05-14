أبو عبيدة: نبارك عملية إطلاق النار البطولية غرب سلفيت

واضاف "ندعو جماهير شعبنا للانتفاض في وجه الاحتلال دفاعا عن أقصاهم ومجابهة للعدوان على الضفة ونصرة لأهل غزة".
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