أبو عبيدة: نبايع القائد السنوار ونعلن جهوزيتنا لتنفيذ قراراته

وأضاف «أبوعبيدة» في بيان بثه عبر قناته على تليغرام، وترى بأن اختياره رئيساً للحركة خلفاً لقائدنا الشهيد المجاهد إسماعيل هنية دليل على حيوية الحركة وتماسكها وقوتها بفضل الله تعالى.
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