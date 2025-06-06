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أبو عبيدة يتوعد: المزيد من التوابيت في طريقها إن لم تتوقف الحرب

توابيت جنود الاحتلال
توابيت جنود الاحتلال
 
الجمعة، 06-06-2025 11:09 م
الوكيل الإخباري- دعا الناطق العسكري باسم كتائب القسام، أبو عبيدة، الإسرائيليين إلى الضغط على قيادتهم السياسية والعسكرية لوقف الحرب على قطاع غزة، محذرًا من أن استمرار العدوان يعني المزيد من الخسائر في صفوف جنود الاحتلال.اضافة اعلان


وقال أبو عبيدة في تصريح له مساء الجمعة:"ليس أمام جمهور العدو إلا إجبار قادتهم على وقف الحرب، أو التجهز لاستقبال مزيد من أبنائهم في توابيت".

ووصف العمليات العسكرية التي تنفذها كتائب القسام في خان يونس وجباليا بأنها جزء من سلسلة عمليات نوعية، مؤكدًا أن خسائر الاحتلال التي وقعت خلال الساعات الأخيرة ليست إلا نموذجًا لما ينتظره في سائر المناطق.

وأضاف:"لا يزال مجاهدونا، ورثة الأنبياء، يقذفون بحجارة داود على عربات غدعون، فتدمغ جبروت الاحتلال".

وأشار أبو عبيدة إلى أن ما تكبدته قوات الاحتلال اليوم من خسائر بشرية ومادية هو "رسالة مباشرة إلى قادة الاحتلال"، مفادها أن الحرب لن تمر دون كلفة باهظة، وأن المقاومة لا تزال قادرة على المبادرة والمواجهة الميدانية الفاعلة".
 
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