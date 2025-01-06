أبو عبيدة يعلق على عملية قلقيلية البطولية: لن ينعم الاحتلال بالأمن

وقال أبو عبيدة عبر تغريدة على منصة "تلغرام" : من جديد يثبت أبطال الضفة الأشاوس أنهم في قلب معركة طوفان الأقصى، وأن كل الرهانات على كسرهم أو ثنيهم عن مساندة غزة من قبل الاحتلال وأذنابه محكوم عليها بالفشل مسبقاً" .
وأضاف: "على العدو أن يعلم أنه طالما استمر في مجازره وعدوانه على غزة والضفة فسيدفع ثمن ذلك غالياً من دماء جنوده ومغتصبيه ولن ينعم بالأمن حتى ينعم به أبناء شعبنا" .
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