أبو عبيدة يعلق على عملية قلقيلية البطولية: لن ينعم الاحتلال بالأمن

02:54 م

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الوكيل الإخباري- علق الناطق الإعلامي باسم كتائب القسام أبو عبيدة على العملية البطولية التي نفذت بالقرب من قلقيلية ، والتي أسفرت عن مقتل 3 مستوطنين وإصابة 4 آخرين . اضافة اعلان





وقال أبو عبيدة عبر تغريدة على منصة "تلغرام" : من جديد يثبت أبطال الضفة الأشاوس أنهم في قلب معركة طوفان الأقصى، وأن كل الرهانات على كسرهم أو ثنيهم عن مساندة غزة من قبل الاحتلال وأذنابه محكوم عليها بالفشل مسبقاً" .



وأضاف: "على العدو أن يعلم أنه طالما استمر في مجازره وعدوانه على غزة والضفة فسيدفع ثمن ذلك غالياً من دماء جنوده ومغتصبيه ولن ينعم بالأمن حتى ينعم به أبناء شعبنا" .









