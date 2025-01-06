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أبو عبيدة يعلق على عملية قلقيلية البطولية: لن ينعم الاحتلال بالأمن

من مكان العملية البطولية في قلقيلية
من مكان العملية البطولية في قلقيلية
الإثنين، 06-01-2025 02:54 م
الوكيل الإخباري-   علق الناطق الإعلامي باسم كتائب القسام أبو عبيدة على العملية البطولية التي نفذت بالقرب من قلقيلية ، والتي أسفرت عن مقتل 3 مستوطنين وإصابة 4 آخرين .اضافة اعلان


وقال أبو عبيدة عبر تغريدة على منصة "تلغرام" : من جديد يثبت أبطال الضفة الأشاوس أنهم في قلب معركة طوفان الأقصى، وأن كل الرهانات على كسرهم أو ثنيهم عن مساندة غزة من قبل الاحتلال وأذنابه محكوم عليها بالفشل مسبقاً" .

وأضاف: "على العدو أن يعلم أنه طالما استمر في مجازره وعدوانه على غزة والضفة فسيدفع ثمن ذلك غالياً من دماء جنوده ومغتصبيه ولن ينعم بالأمن حتى ينعم به أبناء شعبنا" .
 
gnews

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