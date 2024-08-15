أبو عبيدة يكشف تفاصيل مثيرة حول حادثة مقتل أسرى الاحتلال لدى القسام

الوكيل الإخباري- قال الناطق العسكري باسم كتائب القسام "أبو عبيدة"، "بعد التحقيق في مقتل أحد أسرى العدو على يد حارسه تبين أن المجند المكلف بالحراسة تصرف بشكل انتقامي خلافاً للتعليمات بعد تلقيه خبر استشهاد طفلَيه في إحدى مجازر العدو".

وأضاف في تغريدة نشرها عبر قناته على "تليجرام"، اليوم الخميس: "نؤكد على أن الحادثة لا تمثل أخلاقياتنا وتعاليم ديننا في التعامل مع الأسرى، وسنشدد في التعليمات بعد تكرار الحادثة في حالتين حتى الآن".



وتابع: "نحمل العدو المسؤولية الكاملة عن كل ما يتعرض له أسراه من معاناة ومخاطر نتيجة كسره لكل قواعد التعامل الإنساني والبشري وممارسته للإبادة الوحشية ضد شعبنا".