أبو عبيدة يكشف تفاصيل مثيرة حول حادثة مقتل أسرى الاحتلال لدى القسام

وتابع: "نحمل العدو المسؤولية الكاملة عن كل ما يتعرض له أسراه من معاناة ومخاطر نتيجة كسره لكل قواعد التعامل الإنساني والبشري وممارسته للإبادة الوحشية ضد شعبنا".
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