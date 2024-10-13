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أبو محفوظ:التصعيد الإسرائيلي في محافظة الشمال جريمة إبادة وتطهير عرقي

غزة
غزة
الأحد، 13-10-2024 05:17 م
الوكيل الإخباري-   حذر هشام أبو محفوظ القائم بأعمال الأمين العام للمؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج، من "خطورة الأوضاع الإنسانية في محافظة شمال قطاع غزة، في ظل الهجمة الإسرائيلية العنيفة على المحافظة وإطباق الحصار على عشرات الآلاف من الفلسطينيين، وقصفهم وارتكاب المجازر ومنع دخول المساعدات الإنسانية واستهداف المشافي المتبقية".اضافة اعلان


وقال أبو محفوظ في تصريح صحفي، اليوم الأحد، إن "هذا التصعيد الإسرائيلي الخطير، يأتي في إطار سياسة حكومة الاحتلال الإسرائيلي المتطرفة، في فرض التهجير القسري، ضد أبناء شعبنا في محافظة الشمال.
 
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