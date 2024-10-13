أبو محفوظ:التصعيد الإسرائيلي في محافظة الشمال جريمة إبادة وتطهير عرقي

وقال أبو محفوظ في تصريح صحفي، اليوم الأحد، إن "هذا التصعيد الإسرائيلي الخطير، يأتي في إطار سياسة حكومة الاحتلال الإسرائيلي المتطرفة، في فرض التهجير القسري، ضد أبناء شعبنا في محافظة الشمال.
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