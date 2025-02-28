أجهزة السلطة تعتقل مطلوبا للاحتلال

وبالتوازي مع الهجوم الإسرائيلي على مدن ومخيمات شمالي الضفة، تشن الأجهزة الأمنية الفلسطينية منذ أسابيع حملة تستهدف من تعتبرهم خارجين عن القانون.
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