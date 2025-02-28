أجهزة السلطة تعتقل مطلوبا للاحتلال

01:16 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/722175 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- أفادت قناة الأقصى الفضائية بأن الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية اعتقلت في وقت مبكر اليوم قائد كتيبة طولكرم كمال الخطيب -المطارد من قبل الاحتلال- في مخيم نور شمس بطولكرم شمالي الضفة الغربية. اضافة اعلان





وبالتوازي مع الهجوم الإسرائيلي على مدن ومخيمات شمالي الضفة، تشن الأجهزة الأمنية الفلسطينية منذ أسابيع حملة تستهدف من تعتبرهم خارجين عن القانون.