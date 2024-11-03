أربعة شهداء بينهم امرأتان وأطفالهما جراء قصف الاحتلال جباليا ورفح

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد امرأة وطفليها، في قصف طائرة مسيرة تابعة للاحتلال في منطقة خربة العدس شمال شرق مدينة رفح.
وأضافت المصادر ذاتها، أن امرأة ونجلها وطفلتها استشهدوا في قصف طائرات الاحتلال حي الجرن في جباليا.
وتواصل قوات الاحتلال نسف مربعات سكنية وسط مخيم جباليا.
وأشارت المصادر، إلى أن فلسطينياً استشهد في قصف طائرات الاحتلال في منطقة السودانية، شمال غرب مدينة غزة.
وفا
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