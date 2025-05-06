أربعة شهداء جراء قصف الاحتلال النصيرات وخانيونس

واستشهد فلسطيني آخر في قصف من مسيرة إسرائيلية في حي العمور ببلدة الفخاري جنوب شرقي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.
بترا
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