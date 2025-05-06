الثلاثاء 2025-05-06 11:05 ص
 

أربعة شهداء جراء قصف الاحتلال النصيرات وخانيونس

غزة تعاني من دمار كبير وقصف لا يتوقف
غزة تعاني من دمار كبير وقصف لا يتوقف
 
الثلاثاء، 06-05-2025 09:43 ص
الوكيل الإخباري- استشهد ثلاثة فلسطينيين وأصيب عدد آخر صباح اليوم جراء قصف طائرات الاحتلال منزلا غربي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.اضافة اعلان


واستشهد فلسطيني آخر في قصف من مسيرة إسرائيلية في حي العمور ببلدة الفخاري جنوب شرقي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

بترا
 
gnews

أحدث الأخبار

ل

اقتصاد محلي نقابة الخدمات المالية: رقابة صارمة على شركات الوساطة والتداول مسؤولية فردية

تعبيرية

عربي ودولي إحباط تهريب 1300 جهاز "بيجر" مفخخ من تركيا إلى لبنان

الليرة الذهبية

اقتصاد محلي بعد ارتفاع الذهب الجنوني .. هكذا بلغت سعر الليرة الإنجليزي والرشادي بالأردن

قب

فن ومشاهير وفاة فنان مصري شهير بعد صراع مؤلم مع المرض - صورة

للا

أخبار الشركات "سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي" تعلن عن إطلاق الحملة السنوية للصيانة المجانية لأجهزة التكييف المنزلي

ل

عربي ودولي قوات "اليونيفيل" تدعو إسرائيل إلى الانسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية

أرشيفية

خاص بالوكيل نقيب الفنانين يكشف آخر التطورات حول الحالة الصحية للفنان ربيع شهاب

لاى

أخبار الشركات شراكة بين نتورك إنترناشيونال–الأردن وجامعة مؤتة لدعم التعليم المالي وتعزيز الابتكار والاقتصاد الرقمي



 
 





الأكثر مشاهدة