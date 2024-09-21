أربعة شهداء في قصف للاحتلال وسط قطاع غزة

08:19 ص

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الوكيل الإخباري- استشهد، فجر اليوم السبت، أربعة مواطنين، في قصف للاحتلال الإسرائيلي، وسط قطاع غزة. اضافة اعلان





وقالت مصادر إعلام فلسطينية إن طواقم الإسعاف انتشلت 4 شهداء وعدد من الجرحى عقب قصف صاروخي استهدف مجموعة من المواطنين أمام منزل لعائلة النجار في مخيم 1 في مخيم النصيرات.



وأضافت أن مدفعية الاحتلال قصفت منازل المواطنين في حي الجنينة شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

