أربعة شهداء في قصف للاحتلال وسط قطاع غزة

وقالت مصادر إعلام فلسطينية إن طواقم الإسعاف انتشلت 4 شهداء وعدد من الجرحى عقب قصف صاروخي استهدف مجموعة من المواطنين أمام منزل لعائلة النجار في مخيم 1 في مخيم النصيرات.
وأضافت أن مدفعية الاحتلال قصفت منازل المواطنين في حي الجنينة شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة.
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