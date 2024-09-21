 
السبت 2024-09-21 10:32 ص
 
 

أربعة شهداء في قصف للاحتلال وسط قطاع غزة

منازل مدمرة بقصف إسرائيلي في غزة
منازل مدمرة بقصف إسرائيلي في غزة
السبت، 21-09-2024 08:19 ص
الوكيل الإخباري-  استشهد، فجر اليوم السبت، أربعة مواطنين، في قصف للاحتلال الإسرائيلي، وسط قطاع غزة.اضافة اعلان


وقالت مصادر إعلام فلسطينية إن طواقم الإسعاف انتشلت 4 شهداء وعدد من الجرحى عقب قصف صاروخي استهدف مجموعة من المواطنين أمام منزل لعائلة النجار في مخيم 1 في مخيم النصيرات.

وأضافت أن مدفعية الاحتلال قصفت منازل المواطنين في حي الجنينة شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة.
 
gnews

أحدث الأخبار

صورة غير مؤرخة للمتهم "لفريدي أوينز"

عربي ودولي إعدام مدان في كارولاينا الجنوبية للمرة الأولى منذ 13 عاما

أعلام روسيا وأوكرانيا

عربي ودولي برلماني روسي يتوقع بدء المفاوضات بين موسكو وكييف في العام المقبل

جعفر حسان

أخبار محلية نواب جدد يشتكون للرئيس الجديد: رفع الدخان والسيارت ضغطت جيوب المواطن

تعبيرية

طب وصحة تعاني من مقاومة الإنسولين؟.. تناول هذه الفواكه للشفاء

تعبيرية

منوعات حل لغز الصوت القادم من أعمق خندق بالمحيطات

أرشيفية

فلسطين الاحتلال يعيق حركة تنقل المواطنين شمال رام الله

تعبيرية

المرأة والجمال مكونان طبيعيان كنز حقيقي للشعر

تعبيرية

منوعات "النينيا" تهدد حياة ملايين البشر



 


الأكثر مشاهدة