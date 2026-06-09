الثلاثاء 2026-06-09 12:24 م

أربع قوافل إماراتية تعزز الأمن الغذائي للأسر الفلسطينية في غزة بدعم من وكالة الإمارات للمساعدات الدولية

أربع قوافل إماراتية تعزز الأمن الغذائي للأسر الفلسطينية في غزة بدعم من وكالة الإمارات للمساعدات الدولية
أربع قوافل إماراتية تعزز الأمن الغذائي للأسر الفلسطينية في غزة بدعم من وكالة الإمارات للمساعدات الدولية
 
الثلاثاء، 09-06-2026 10:19 ص
الوكيل الإخباري-   تدفّقت إلى قطاع غزة هذا الأسبوع قوافل الخير الإماراتية، حيث وصَلَت 4 قوافل إنسانية تضم 60 شاحنة على متنها 740 طناً من الطرود الغذائية، وتأتي هذه الإغاثات امتداداً لعملية "الفارس الشهم 3"، لمؤازرة الأشقاء الفلسطينيين وتخفيف وطأة الظروف الراهنة التي يواجهها القطاع.اضافة اعلان


وقد أشرف فريق المساعدات الإنسانية الإماراتي في العريش على تعبئة وتجهيز القوافل من خلال المركز اللوجستي، متبعاً آلية عمل محكمة تضمن فرز المساعدات وتصنيفها وتحريكها بدقة، وبما يتوافق تماماً مع المتطلبات الملحة على الأرض داخل القطاع.

وتندرج هذه التحركات في سياق الجسر الإنساني المتواصل الذي تمدّه الإمارات للوقوف مع الأشقاء الفلسطينيين، وتأمين احتياجاتهم المعيشية الأساسية عبر تسيير الدعم الغذائي والإغاثي دون انقطاع.

وتأتي عملية "الفارس الشهم 3"، كترجمة حية لرسالة الإمارات الإنسانية المستمرة والموجهة لبلسمة جراح الشعب الفلسطيني الشقيق وتخفيف معاناته؛ إذ تتنوع قوافل الدعم والإغاثة لتعكس النهج الإماراتي الثابت والراسخ في العطاء، وتجسد أسمى صور التضامن الأخوي والإنساني.


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