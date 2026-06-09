أربع قوافل إماراتية تعزز الأمن الغذائي للأسر الفلسطينية في غزة بدعم من وكالة الإمارات للمساعدات الدولية

وقد أشرف فريق المساعدات الإنسانية الإماراتي في العريش على تعبئة وتجهيز القوافل من خلال المركز اللوجستي، متبعاً آلية عمل محكمة تضمن فرز المساعدات وتصنيفها وتحريكها بدقة، وبما يتوافق تماماً مع المتطلبات الملحة على الأرض داخل القطاع.
وتندرج هذه التحركات في سياق الجسر الإنساني المتواصل الذي تمدّه الإمارات للوقوف مع الأشقاء الفلسطينيين، وتأمين احتياجاتهم المعيشية الأساسية عبر تسيير الدعم الغذائي والإغاثي دون انقطاع.
وتأتي عملية "الفارس الشهم 3"، كترجمة حية لرسالة الإمارات الإنسانية المستمرة والموجهة لبلسمة جراح الشعب الفلسطيني الشقيق وتخفيف معاناته؛ إذ تتنوع قوافل الدعم والإغاثة لتعكس النهج الإماراتي الثابت والراسخ في العطاء، وتجسد أسمى صور التضامن الأخوي والإنساني.
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